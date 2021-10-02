İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2021 Cumartesi / 25 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay'da Martin Rodriguez, Gaziantep maçında yok
Spor

Altay'da Martin Rodriguez, Gaziantep maçında yok

Süper Lig'de yarın Gaziantep'e konuk olacak Altay'da Martin Rodriguez'in sakatlığı bulunuyor.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 10:29 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 10:29
ABONE OL

Süper Lig'de son 3 maçını kayıpsız geçen Altay, 8. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Gaziantep-Altay müsabakasında hakem Bahattin Şimşek görev yapacak. Ligde son 3 müsabakasında 9 puan çıkaran Altay, 8. haftaya 15 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Gaziantep karşısında üst üste 4. galibiyetini almak için sahaya çıkacak siyah-beyazlı ekipte Martin Rodriguez'in sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak iki ekip en son 2018-2019'da TFF 1. Lig'de karşılaştı. O sezon İzmir'deki müsabaka 1-1 berabere biterken, Gaziantep'teki karşılaşmayı ise ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.