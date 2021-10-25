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Spor

Altay'da Mohammad Naderi'den kötü haber

Süper Lig takımlarından Altay, İranlı futbolcu Mohammad Naderi'nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 18:03 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 18:03
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın İranlı oyuncusu Mohammad Naderi'nin yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği duyuruldu.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle 22 Ekim Cuma günkü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasını tamamlayamayan Naderi'nin, sol üst adalesinde kanamalı yırtık tespit edildiği belirtildi.

Hafif sakatlığı bulunan Daouda Bamba'nın 30 Ekim Cumartesi günkü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına yetiştirilmesine çalışıldığı, tedavileri devam eden Murat Akça, Eren Erdoğan ve Martin Rodriguez'in durumlarının ise milli maçlar nedeniyle verilecek arada netleşeceği kaydedildi.

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