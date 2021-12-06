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Spor

Altay'da Muhammed Naderi ve Eren Erdoğan takıma döndü

Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayan Altay'da, sakatlıkları geçen Muhammed Naderi ve Eren Erdoğan takımla çalışmalara başlarken, sakatlığı süren Eric Björkander takımdan ayrı koştu.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 17:29 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:29
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 10 Aralık Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde 4 Aralık Cumartesi günü konuk olduğu Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Altaylı futbolcular, 1 günlük iznin ardından Atakaş Hatayspor maçı için ilk çalışmasını yaptı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra taktik çalıştı.

Altay'da sakatlıkları geçen Muhammed Naderi ve Eren Erdoğan takımla çalışmalara başlarken, sakatlığı süren Eric Björkander takımdan ayrı koştu.

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