Altay'da Naderi ve Eren yok

DHA 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:40 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 11:40

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Altay, yarın evinde Adana Demirspor karşısında kötü gidişe son vermeye çalışacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Maçın biletleri VIP tribün 325, numaralı 163, maraton 54, kale arkası tribünleri 27 TL'den satışa sunuldu. Stadyumların seyirciye yüzde 100 kapasiteyle açılmasıyla birlikte Altay taraftarının tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkıp bireysel çalışmalara başlayan İranlı sol bek Naderi ve sol kanat Eren forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan stoper Murat ve Şilili sol kanat Rodriguez'in de riske edilmemesi bekleniyor. Ligde 12 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 16 puan toplayan Altay 11'inci sırada, 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan aynı puandaki Adana Demirspor ise 10'uncu basamakta yer alıyor.