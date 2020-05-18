İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8731
  • EURO
    7,4638
  • ALTIN
    384.955
  • BIST100
    101699
Spor

Altay'da Oğuzhan Aynaoğlu krizi!

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da devre arasında kadro dışı bırakılan Oğuzhan Aynaoğlu'nun durumu yönetimi kara kara düşündürüyor.

DHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:44 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:44
ABONE OL

Ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması istenen ancak hiçbir takımla anlaşamayınca elde kalan tecrübeli kanat oyuncusunun 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunması siyah-beyazlı kulübü sıkıntıya soktu. Özel antrenör eşliğinde bireysel antrenman yapan 28 yaşındaki gurbetçi futbolcu yönetimle anlaşma sağlayamadı.

Karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrılmaması durumunda Oğuzhan, gelecek sezon da İzmir ekibinden yıllık ücretini alacak. Geçen sezon Adanaspor'dan transfer edilen Oğuzhan ilk yılında 12 maçta, bu sezon ise ilk yarıda 10 maçta oynarken, gol atma başarısı gösteremedi.

Altay'da Oğuzhan gibi devre arasında kadro dışı kalan ön libero Deniz Vural'ın yanı sıra sağ bek Yasin Palaz da bir süre önce sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüple davalık oldu.

İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.