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Spor

Altay'da Özgür Ekmekçioğlu dönemi sona erdi

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevinden istifa etti.

7 Nisan 2022 Perşembe 16:32 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:34
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevini bıraktığını açıkladı.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 6 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Altay Spor Kulübünde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibarıyla bırakıyorum. Genel kurulumuzun nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı. Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum."

Yönetim kurulu, gerçekleştirdiği son toplantıda 21-28 Nisan'da yapılacak olan genel kurula kadar Başkan Vekili Levent Doğanoğlu'nun başkanlık görevini yerine getirmesine karar verdi.

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