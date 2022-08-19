İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2022 Cuma / 22 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1018
  • EURO
    18,2784
  • ALTIN
    1021.02
  • BIST100
    3021.5
Spor

Altay'da Özgür Özkaya seferberliği

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü Pendikspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Altay, sol beki Özgür Özkaya için seferber oldu.

DHA19 Ağustos 2022 Cuma 11:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Sözleşme yenileyip takıma geç katılan deneyimli sol bekin yoğun bir antrenman programı uyguladığı ve Pendikspor maçında görev istediği bildirildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun da Özgür'le yakından ilgilendiği vurgulanırken, oyuncunun hazır olması halinde Emre'nin yerine sahaya 11'de çıkacağı belirtildi.

Özgür'ün yanı sıra takıma geç dahil olan golcü Paixao ve sol bek Naderi'nin de durumları belirsiz. Ligin ilk maçında görev alamayan 3 futbolcudan en hazır ismin Özgür olduğu kaydedildi. Paixao ve Naderi'nin ise kafilede yer alması ve maçın gidişatına göre forma giymesi bekleniyor. Altay 2022-23 sezonun ilk haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.