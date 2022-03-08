Altay'da Serkan Özbalta farkı

DHA 8 Mart 2022 Salı 13:05 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 13:05

Takımıyla çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan genç teknik adam, 1.6 puan ortalamasına ulaştı. Altay, Özbalta'yla yarışa yeniden başladı. Ligin son 5 maçında en fazla puanı 4 galibiyet, 1 beraberlikle Trabzonspor alırken, Fraport-TAV Antalyaspor 11, Fenerbahçe ve VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir 10, Beşiktaş 9 puan elde etti. Altay ise Adana Demirspor ve Galatasaray ile birlikte bu dönemin en fazla puan toplayan ekipleri arasına adını yazdırdı.

Teknik direktör Mustafa Denizli döneminde maç başına 0.9 olan puan ortalamasını Özbalta ile çıktığı 5 maçta 1.6'ya yükselten siyah-beyazlı ekip, halen kurtuluş hattının 6 puan gerisinde olsa da kalan 10 maç öncesinde umutlarını artırdı. Son 10 maçın 6'sını evinde oynayacak İzmir ekibi, Öznur Kablo Malatyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa'yı konuk ederken, Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor deplasmanlarına çıkacak.

Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, artık her maçın final niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, "Son 5 maçta büyük değişim yaşadık. Direnen, kazanmak için her şeyini ortaya koyan, zor gol yiyen, özveriyle mücadele eden ve 90 dakika koşan bir takım durumuna geldik. Bu değişimde Serkan Özbalta ve ekibinin çok önemli rolü var. Kalan 10 haftada Büyük Altay taraftarının da desteğiyle hedeflediğimiz noktaya ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.

Öte yandan Altay'da Leandro Kappel, Surinam Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

SARI ALARM

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü evinde son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefleyen 18'inci basamaktaki Altay'da 6 futbolcunun sarı kart sınırında yer alması teknik ekibi sıkıntıya soktu. Siyah-beyazlılarda Polonyalı kaleci Lis, Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano, Hollandalı sağ kanat Kappel, Gabonlu ön libero Poko, Şilili sol kanat Rodriguez ve Portekizli santrfor Paixao bu hafta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Sivasspor maçı öncesi cezalı duruma düşecekler. Yeni Malatyaspor randevusuna mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Altay, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak istiyor. Aka'nın hazır durumda olmadığı Siyah-beyazlılarda, Karagümrük deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen İranlı sol bek Naderi dışında eksik yok.