Altay'da Sinan Kaloğlu için ''istifa'' sesleri

Spor Toto 1. Lig'de 2022-23 sezonun ilk 3 haftasında Yılport Samsunspor, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü'ne yenilerek puanla tanışamayan tek takım olan sonuncu Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Altaylı taraftarlar, 3-1 kaybedilen Ankara Keçiörengücü maçında genç teknik adamı istifaya davet etti. Alınan kötü sonuçların ardından yönetimin de Kaloğlu'ndan geniş çapta bir rapor isteyeceği iddia edildi.

Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya kalan Altay kadrosuna takviye yapamazken, teknik ekip ise camiadan zaman istedi. Bazı futbolcuların takıma geç katıldığını belirten teknik kadro, oyuncuların hazır hale gelmesiyle yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti. Sezona çok kötü bir giriş yapan İzmir ekibi bu hafta deplasmanda Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.