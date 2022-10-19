Altay'da tarih yazan Murat Uluç taraftarlarla tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında evinde 3. Lig ekibi Efeler 09'a uzatmada yediği golle 2-1 yenilerek elenen Altay'da forma şansı bulan genç futbolcular sınıfı geçemedi. Siyah-beyazlı takım sahaya 41 yaşındaki forvet Murat Uluç dışında tamamı gençlerden oluşan kadrosuyla çıkarken, 1-0 öne geçtikten sonra skoru koruyamayan İzmir temsilcisi taraftarını üzdü. Tribünlerde yer alan az sayıda Altay taraftarı gençlere tepki gösterirken, teknik direktör Sinan Kaloğlu'na bir kez daha istifa çağrısında bulundu. Maçın uzatma bölümünde kaptan Murat Uluç, genç oyunculara tepki gösteren bazı taraftarlarla münakaşaya girdi.

Altaylı taraftarların eleştirileri üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Ayhan Dündar, sorumluluğu üstlendi. Başkan Dündar, "Sahaya çıkan kadronun sorumlusu benim. Amacım gençlerimizin ne seviyede olduğunu görebilmek. Kadromuza bir çocuğumuzu daha dahil edebilme veya sonraki zamanlarda mücadele edebilmesi adına tecrübe kazandırabilme düşüncesinden öte değildi. Herhangi getirisi olmayan bir organizasyonda her bir oyuncumuzun sakatlık riskinin önüne geçmekti. Yapılan her eleştiri baş göz üstene" mesajı verdi. Ligde 9 maçta 7 puan toplayarak düşme hattından kurtulamayan Altay, kupaya da erken veda ederek moral bulma fırsatını kaçırdı.

MURAT KUPADA, İBRAHİM LİGDE TARİH YAZDI

Altay'ın futbolda eşi görülmemiş şekilde aynı takımda birlikte forma giyen 41 yaşındaki usta ayakları Murat Uluç ve İbrahim Öztürk, siyah-beyazlı formayla tarih yazdı. Geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'ya, bu sezon ise 1'inci Lig'de Adanaspor'a kafa golleri atan stoper İbrahim, bu iki ligde de gol atan en yaşlı futbolcu olarak bir ilki başarmıştı. Bu sezon kulübün transfer yasağı nedeniyle 3 yıl önce bıraktığı futbola geri dönüp Efeler 09 önünde dün fileleri sarsan Murat Uluç da kupada gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. 41.5 yaşında olmasına rağmen profesyonel maçta 120 dakika oyunda kalarak alkış toplayan emektar futbolcu, 17 Mayıs 2019'da jübile yaptığı Elazığspor maçından 1250 gün sonra gol sevinci yaşadı.

6 GENÇ İLK HEYECANI YAŞADI

Altay'da dün oynanan kupa maçında 6 futbolcu ilk kez profesyonel kategoride bir müsabakaya çıktı. İlk 11'de yer alan Ege Parmaksız ve Ali Kızılkuyu ile oyuna sonradan giren Mehmet Nur Kaymaz, Ali Solmaz, Salih Oktay ve Enes Öğrüce akademi ligleri dışında ilk kez sahaya çıkarak büyük heyecan yaşadı. 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce görev alan en genç futbolcu oldu. Altay'da görev alan 41 yaşındaki Murat ve 15 yaşındaki Enes arasında 26 yaş farkı olması dikkat çekti.