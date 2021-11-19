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Spor

Altay'da Thaciano sınıfta kaldı

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Altay'ın sezon başında Brezilya ekibi Gremio'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Thaciano Mickael da Silva ilk 12 haftada sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.

DHA19 Kasım 2021 Cuma 11:47 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 11:47
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Oynadığı 8 maçın 2'sinde ilk 11'de şans bulan Brezilyalı 10 numara, 199 dakika sahada kalıp sadece 1 gol atabildi. Ligin ilk haftasındaki Yukatel Kayserispor maçında 86'ncı dakikada rakip fileleri sarsan Sambacı, daha çıktığı karşılaşmalarda skora katkı sağlayamadı. Şilili Pinares'in sakat olduğu Göztepe derbisinde ilk kez 11'de şans bulan Thaciano, 21'inci dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı.

Teknik direktör Mustafa Denizli, o maçta 63'üncü dakikada oyundan aldığı 26 yaşındaki futbolcuyu, bir sonraki hafta Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarıda saha dışına çekti. Tecrübeli teknik adam, 12 maçın 10'unda yedek soyunan Thaciano'ya 4 müsabakada süre vermedi. Öte yandan Altay'da iyileşen stoper Murat'ın ardından sol kanat Rodriguez'in de antrenmanın bazı bölümlerinde takıma katıldığı öğrenildi. Sol bek Naderi ise düz koşulara başladı. İzmir temsilcisinde milli takımlarından dönen Mısırlı golcü Rayan ve Gabonlu ön libero Poko kadroya dahil oldu.

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