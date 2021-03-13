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Spor

Altay'da Tolga Ünlü Balıkesirspor maçında yok

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak Altay'da, cezalı Tolga Ünlü forma giyemeyecek.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:28
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TFF 1. Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Altay, 26. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşılaşacak.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Ligde 44 puanla 6. sırada yer alan Altay, son 2 karşılaşmasını kayıpsız geçti. Dış sahada 3 maçtır galip gelen Altay'da cezalı Tolga Ünlü yarın forma giyemeyecek.

Ligde düşme hattının hemen üzerinde yer alan Aydeniz Et Balıkesirspor, yenilmediği son 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

İlk devrede Aydeniz Et Balıkesirspor, Altay'ı 3-1 mağlup etmişti.

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