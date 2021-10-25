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Spor

Altay'da Türkiye Kupası mesaisi

Süper Lig ekiplerinden Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Belediye Derincespor'u konuk edecek.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:13
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Belediye Derincespor müsabakası saat 15.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Altay, 10. haftanın ardından 15 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte yarın fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor. Türkiye Kupası'nda 7 kez final oynayan İzmir temsilcisi, 1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Altay'ın rakibi Belediye Derincespor ise TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 9 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Belediye Derincespor topladığı 14 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

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