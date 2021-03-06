İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mart 2021 Cumartesi / 22 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay'da Tuzlaspor maçı öncesi 3 eksik
Spor

Altay'da Tuzlaspor maçı öncesi 3 eksik

Spor Toto 1. Lig'de yarın Tuzlaspor'u konuk edecek Altay'da, sakatlıkları süren Özgür, Harun ve Gençer forma giyemeyecek.

DHA06 Mart 2021 Cumartesi 14:21 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 14:21
ABONE OL

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda lider Giresunspor'u 2-1 yenerek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini sona erdiren Altay, yarın evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.

Ligde deplasmandaki son 3 maçını kazanmasına rağmen iç sahada oynadığı son 3 karşılaşmayı kaybeden İzmir ekibi 41 puanla 6'ncı sırada, aynı puandaki Tuzlaspor ise averajla 7'nci basamakta yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Özgür, Harun ve Gençer forma giyemeyecek. İyileşen İbrahim konusunda son kararı ise teknik direktör Osman Özköylü verecek. Altay ilk yarıda rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.