Altay'da yeni sezon öncesi kriz sürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 2021-2022 sezonunun devre arasında transfer tahtası kapatılınca 1.5 sezon boyunca kadrosuna herhangi bir takviye yapamadan mücadele etti. İzmir ekibi geride bıraktığımız sezon büyük bir mücadele vererek ligde kalmayı başarırken, o kadrodan üç önemli oyuncusunu yeni sezon öncesinde kaybetti. Siyah-beyazlılar, stoper Eric Björkander ve sol bek Mohammad Naderi ile ücret konusunda anlaşılamayınca iki oyuncuya da alacaklarına karşılık bonservisleri verdi. Kutay Yokuşlu da kulüpten alacaklarına karşılık tek taraflı fesih hakkını kullandı. Fakat henüz bir kulüple anlaşamayan Kutay'ın, tekrar Altay'a dönmesi bekleniyor. Durum böyle olunca İzmir ekibi, yeni sezon öncesinde büyük bir yara almış oldu.

ÜÇ OYUNCU GEÇEN SEZON TOPLAM 81 MAÇA ÇIKTI

Altay'da maaş konusunda sorun yaşadığı için ayrılan Eric Björkander, Hırvatistan'ın NK Istra 1961 takımına transfer olurken, Naderi ise İran'ın FC Tractor takımına gitti. Şu ana kadar herhangi bir kulüple anlaşamayan Kutay Yokuşlu'nun ise tekrar siyah-beyazlılara dönmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla Björkander 30, Naderi 31 ve Kutay ise 30 maça çıktı.