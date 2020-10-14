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Spor

Altay'da Yücel İldiz'in kozu Regattin

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, siyah beyazlı takımın Faslı yıldızı Regattin'e Adana Demirspor maçında ilk 11'de şans verecek.

DHA14 Ekim 2020 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:50
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TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, Faslı orta saha oyuncusu Adrien Regattin'e hazır olması emrini verdi. Siyah-beyazlı kulübün son transferlerinden olup, ilk kez 3'üncü haftadaki Eskişehirspor maçında kadroda yer alan Regattin, 58'inci dakikada oyuna girip Kappel'e asist yapmıştı.

Bir sonraki hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında 61'inci dakikada oyuna alınan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun bu kez ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Teknik patron Yücel İldiz'in tedavisi süren Ziya'nın yerine sol kanada Erhan Çelenk'i monte edip, 10 numara pozisyonunda oluşacak boşluğu Regattin'le doldurmayı planladığı ifade edildi.

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