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Spor

Altay'da Ziya Alkurt şoku!

Altay'ın tecrübeli sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt'un sakatlandığı ve hafta sonunda oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giymesinin zora girdiği öğrenildi.

DHA13 Ekim 2020 Salı 11:53 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 11:53
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TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Adana Demirspor'la kozlarını paylaşmaya hazırlanan Altay'da sol kanat Ziya Alkurt'un sakatlığı keyifleri kaçırdı. Arka adalesinde zorlanma olan tecrübeli hücum oyuncusunun antrenmanlara çıkamadığı öğrenildi. Tedavisi süren Ziya'nın zorlu karşılaşmaya yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti.

Teknik direktör Yücel İldiz, Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'dan transfer edilen 30 yaşındaki eski öğrencisini ilk 4 haftada oynanan Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D), Eskişehirspor ve Ankara Keçiörengücü (D) müsabakalarında ilk 11'de görevlendirdi. Ziya, bir şutunun direkten döndüğü 6-0'lık Eskişehirspor galibiyetinde 4 gol atan Portekizli Marco Paixao'ya 2 asist yapmıştı.

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