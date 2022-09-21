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Spor

Altay'dan 6 haftada 12 genç futbolcuya forma şansı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da ilk 6 hafta sonunda altyapıdan yetişen 12 genç futbolcu forma şansı buldu.

DHA21 Eylül 2022 Çarşamba 13:28 - Güncelleme:
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Siyah-beyazlılarda altyapı patentli Eren Erdoğan, Kutay, Salih, Mehmet, Efe, Nurettin, Yusuf, Arda, Caner, Erdem, Eren Karataş ve Enes Yetkin görev alan genç isimler olarak dikkat çekti. Türk futboluna pek çok önemli oyuncu kazandırıp, son dönemde Valencia'ya transfer olan Cenk Özkaçar ve Galatasaray'la anlaşan Kazımcan Karataş'ı bünyesinden çıkaran İzmir temsilcisi bu sezon transfer yasağının da etkisiyle tekrar altyapısına sarıldı.

Siyah-beyazlılarda Arda, Efe, Enes, Erdem, Eren Karataş, Kutay, Mehmet, Nurettin, Salih ve Yusuf ilk kez 1'inci Lig deneyimi yaşadı. Kanat oyuncusu Eren Erdoğan oynanan 6 karşılaşmada ilk 11'de şans bulurken 528 dakika sahada kalarak gençler arasında en uzun süreyi aldı. En fazla şans bulan ikinci genç ise 5 kez 11'de yer alıp 430 dakika görev alan Kutay oldu. Altay'da 16 yaşındaki Efe ve 17 yaşındaki Enes oynayan en genç isimler olarak dikkat çekerken, savunmacı Efe, performansıyla U18 Milli Takımı aday kadrosuna ikinci kez davet edilmeyi başardı.

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