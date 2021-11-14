İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2021 Pazar / 9 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay'dan Adana Demirspor'a ezici üstünlük
Spor

Altay'dan Adana Demirspor'a ezici üstünlük

Spor Toto Süper Lig'de 21 Kasım Pazar günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altay, rakibine profesyonel liglerde 33 yıldır mağlup olmuyor.

DHA14 Kasım 2021 Pazar 12:04 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 12:04
ABONE OL

En son o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'de 21 Şubat 1988'de deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenilen siyah-beyazlılar, daha sonra liglerde 16 kez karşı karşıya geldiği rakibini 11 kez mağlup etti. İki takım arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu periyotta Adana Demirspor sadece 26 Eylül 2007'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0'lık skorla dize getirebildi.

Bu sezon Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, 11 maçta 16 puan toplayarak 11'inci sırada yer alırken, yine 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor ise aynı puanla 10'uncu basamakta kendine yer buldu. Adana Demir'le geçen sezon 1'inci Lig'de oynadığı iki maçı da kazanan Altay, rakibi önünde son yıllardaki üstünlüğünü koruyarak rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. Altay bu sezon 17 gol atıp, 18 gol yerken, Adana Demirspor ise 17 gol kaydedip, kalesinde 17 gol gördü. Murat, Eren, Rodriguez'in bireysel çalıştığı Altay'da sakat Naderi ile cezalı Thiam forma giyemeyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.