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Spor

Altay'dan ayrılan 6 futbolcudan 5'i boşta kalmadı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ara transfer döneminde takımdan ayrılan 6 futbolcudan 5'i kendisine kulüp buldu.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 13:29 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:29
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Siyah-beyazlı ekiple vedalaşan Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet, İskoçya Championship lideri Hearts'a transfer oldu.

Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, ülkesine dönüp eski kulübü Dinamo Minsk'le el sıkıştı.

Boşnak stoper Edin Cocalic, Yunanistan Süper Ligi temsilcisi Panetolikos'la sözleşme imzaladı.

Kaleci Burak Öğür, eski kulübü Bereket Sigorta Ümraniyespor'a giderken, Sırp ön libero Jovan Blagojevic ise Ankaraspor'a döndü.

İzmir ekibinden ayrılan 6 futbolcudan sadece Brezilyalı sol kanat William de Amorim şimdiye kadar bir kulüple anlaşma sağlamadı.

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