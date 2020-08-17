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Spor

Altay'dan ayrılan Emre Koyuncu, Yeni Malatyaspor yolunda

Altay ile sözleşmesi devam etmesine rağmen yollarını ayıran kaleci Emre Koyuncu'nun, Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

DHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:59 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:59
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da yönetimin kaleci Emre Koyuncu ile yolları ayırdığı öğrenildi. Zaman zaman yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri konusu olan Emre, sözleşmesi devam etmesine rağmen Afyonkarahisar kamp kadrosuna dahil edilmedi. Cesar Grup Ümraniyespor'dan kaleci Burak'la anlaşan Altay'da Cihan ve Aydın ise siyah-beyazlı takımla yoluna devam ediyor. Emre'nin bonservisini eline almak için kulüpten alacaklarını bırakacağı öğrenildi.

Altay'a 2017-18 sezonunda Ankaragücü'nden kiralanan Emre, ilk yılında sadece 1 kupa maçında oynadı. 2018-19'da ligde 21 kez şans bulan 24 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon 8 karşılaşmada görev aldı. Kaleci Emre'nin Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenilirken, genç eldiven için yine Süper Lig'den Fraport TAV Antalyaspor ve Göztepe'nin, 1. Lig'den ise Giresunspor, Bandırmaspor ve Osmanlıspor'un da nabız yokladığı ileri sürüldü.

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