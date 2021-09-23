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Spor

Altay'dan Beşiktaş maçı için karaborsa uyarısı

Altay Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili karaborsadan alınan biletlerin iptal edileceğini duyurdu.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 15:01 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:01
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Yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı için karaborsa bilet satışının yapıldığı yönünde bilgilerin kulübe iletildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili hukuki girişimlerin başlatıldığın vurgulanırken, "Karaborsa biletlerin iptaline yönelik çalışmalar başlatılmıştır. İptal edilen biletlerle ilgili olarak kulübümüz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yasal olmayan yollarla bilet satışı yapan platformlardan bilet alınmamasını önemle rica ederiz. Ayrıca bu şekilde bilet satışı yaptığı tespit edilen kişiler hakkında da yasal işlem başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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