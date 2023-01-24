İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2023 Salı / 3 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8125
  • EURO
    20,4925
  • ALTIN
    1173.99
  • BIST100
    5295.92
Spor

Altay'dan en uzun mağlubiyet serisi

Altay, Spor Toto 1. Lig'de arka arkaya 4 yenilgi alarak, bu sezonki en uzun mağlubiyet serisine imza attı.

IHA24 Ocak 2023 Salı 10:59 - Güncelleme:
Altay'dan en uzun mağlubiyet serisi
ABONE OL

Altay, Spor Toto 1. Lig'in ilk 3 haftasında arka arkaya mağlubiyetler almıştı. Bu süreçten sonra siyah-beyazlılar, son haftalara kadar sadece Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. İzmir temsilcisi, 16. hafta başlayan üst üste 3 maçlık deplasman serüveninden kötü sonuçlar alarak ayrılınca sezon başındaki gibi 3 maç arka arkaya kaybetmiş oldu. Altay, hafta sonu evinde oynadığı Pendikspor müsabakasını da kaybedince sezonun en kötü serisine imza attı. Siyah-beyazlılar böylece ligde üst üste ilk kez 4 maç kaybetmiş oldu. Öte yandan Altay, hafta sonu şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.