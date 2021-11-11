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Spor

Altay'dan heyecanlandıran Alsancak Stadı paylaşımı

Spor Toto Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altay, heyecanla beklediği, 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Alsancak Stadı ile ilgili bir animasyon yayınlayarak efsanelerine saygı duruşunda bulundu.

DHA11 Kasım 2021 Perşembe 13:05 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:05
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Videoda stadın eski görüntüsüne yer verilirken, dört unutulmaz başkan Mazhar Zorlu, Rıdvan Burteçin, Esin Özgener ve Erdoğan Tözge ile efsane oyuncular Vahap Özaltay, Mustafa Denizli, Bayram Dinsel, Edwin Clarke, Ayfer Elmastaşoğlu, Tanzer Sencer, Zinnur Sarı ve Ali Rıza Şenol'un animasyonları, "Tarihin izleri burada saklı" başlığıyla verildi. Kulüp resmi sosyal hesaplarından #İzmirinParlakYıldızı etiketiyle yayınlayan video, kısa sürede gündeme otururken çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle idari bina üzerinde yer alan ve üzerinde, "Altay Alsancak Stadı" yazılı nostaljik tabela, büyük beğeni topladı.

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