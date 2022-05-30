Altay'dan Kazımcan Karataş açıklaması! ''Yurtiçi ve yurtdışından transfer teklifleri...''

Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay'dan, transferin gözde ismi Kazımcan Karataş için bir açıklama geldi. 19 yaşındaki sol bek için yurtiçi ve yurtdışından teklifler geldiğini vurgulayan siyah beyazlı yönetim, bu tekliflerin beklentilerin altında olması nedeniyle reddedildiğini duyurdu.

Altay'ın resmi internet sitesinden Kazımcan Karataş'ın transfer durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Altyapımızdan yetişen genç sporcumuz Kazımcan Karataş'ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir. Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir. Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirtilmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."