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  • Altay'dan Kazımcan Karataş açıklaması! ''Yurtiçi ve yurtdışından transfer teklifleri...''
Spor

Altay'dan Kazımcan Karataş açıklaması! ''Yurtiçi ve yurtdışından transfer teklifleri...''

Altay'ın genç sol beki Kazımcan Karataş için yurtiçi ve yurtdışından transfer teklifleri geldiği ancak bu tekliflerin bu tekliflerin siyah beyazlı kulübün beklentilerinin çok altında kaldığı için reddedildiği açıklandı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'den düşen Altay'dan, transferin gözde ismi Kazımcan Karataş için bir açıklama geldi. 19 yaşındaki sol bek için yurtiçi ve yurtdışından teklifler geldiğini vurgulayan siyah beyazlı yönetim, bu tekliflerin beklentilerin altında olması nedeniyle reddedildiğini duyurdu.

Altay'ın resmi internet sitesinden Kazımcan Karataş'ın transfer durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Altyapımızdan yetişen genç sporcumuz Kazımcan Karataş'ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir. Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir. Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirtilmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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