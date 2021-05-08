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Spor

Altay'dan Lens'in istediği Kazımcan Karataş'a 5 yıllık sözleşme

Altay, Fransa'nın Lens takımının transfer etmek istediği 18 yaşındaki forveti Kazımcan Karataş'la olan sözleşmesini 5 yıl uzattı.

AA08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:56 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:56
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, altyapıdan yetişen oyuncusu Kazımcan Karataş ile sözleşme yeniledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun sportif direktör İbrahim Akın'la bir araya gelerek 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazımcan Karataş, kulübüyle sözleşmesini yenilediği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Altay kültürünü benimseyerek sürekli gelişmeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hem benim için hem de kulübümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Futbola Altay altyapısında başladıktan sonra 2019-2020 sezonunda profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş, TFF 1. Lig'de çıktığı 6 müsabakada 1 gol kaydetti.

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