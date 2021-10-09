Altay'dan Milli Takım'a 27 futbolcu

DHA 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:51 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:51

A Milli Takım tarihindeki ilk Altaylı milli futbolcular 1925-1930'lu yıllarda Hamit Aslan ve Vahap Özaltay olurken, o günden bu yana 27 siyah-beyazlı yıldız, A Milli Takım'da bu onura ulaştı.

Altay'ın 1960'larda başlayıp 80'lere kadar uzanan iki Türkiye Kupası'nın kazanıldığı dönemde, neredeyse her A Milli Takım maçında bir Altaylı oyuncu, ay-yıldızlı formayı giydi. Mustafa Denizli, Zafer Bilgetay, Ayfer Elmastaşoğlu, Ayhan Elmataşoğlu, Alper Timur, Bilal Yaşar, Mustafa Kaplakaslan, Mustafa Turgat, Erol Togay, Sabahattin Erbuğa, İsa Ertürk, Şeref İncirmen, Kaya Köstepen ve Varol Ürkmez gibi efsane isimler, bu döneme imzasını atan futbolcular oldular.

KALECİ ŞANVER ALTAY'DA OYNUYORDU

Hemen ardından Hakan Kutucuoğlu ve Alpay Özalan'ın görev yaptığı dönemler başlarken, 2000'li yıllar ile birlikte bu kez yine Altay patentli Şanver Göymen, Necati Ateş, Çağdaş Atan, İbrahim Akın, Okay Yokuşlu, Semih Kaya, Sinan Kaloğlu, Eren Güngör, Aytaç Kara milli göreve davet edildi. Bu oyuncular arasında Şanver Göymen, Altay forması giydiği dönemde milli davet alırken, diğerleri transfer oldukları ekiplerde bu onura oluştu.

MUSTAFA DENİZLİ 10 KEZ MİLLİ OLDU

Futbolcu olarak ayrılıp, 38 yıl aradan sonra döndüğü Altay'ı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli, 1977-1980 yılları arasında 10 kez milli forma ile sahadaki yerini alırken, iki kez gol sevinci yaşadı. Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından olan Denizli, yıllarca teknik direktörlüğünü de yaptığı A Milli Takım'a 2000 Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez çeyrek final oynattı. 3 Ekim 1980 tarihinde Suudi Arabistan ile İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan özel maçın 80'inci dakikasında gol atan Zafer Bilgetay, Altay forması giyerken A Milli Takım'da gol sevinci yaşayan son siyah-beyazlı oyuncu olarak tarihteki unutulmaz yerini aldı.