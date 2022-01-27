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Spor

Altay'dan Serkan Özbalta sürprizi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Mustafa Denizli'den sonra dün teknik direktör Mert Nobre ile de 3 maç sonunda yollarını ayıran yönetimin, Serkan Özbalta ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

DHA27 Ocak 2022 Perşembe 10:50 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:50
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Son olarak bu sezon Manisa Futbol Kulübü'nde görev alan 42 yaşındaki teknik adamın son dakika pürüzü çıkmaması halinde sözleşme imzalayıp siyah-beyazlı takımın Antalya kampına katılacağı belirtildi.

Kariyerinde 3 sezon Keçiörengücü'nü çalıştırdıktan sonra geçen sezon 2'nci Lig'de Manisa FK'yı namağlup şampiyon yapan teknik direktör Özbalta, bu sezon 1'inci Lig'de siyah-beyazlıların başında 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet gördü. Futbolcuyken Altay'ın U21 takımında forma giyen genç çalıştırıcı göreve gelirse düşme hattındaki eski kulübünü kümede tutmaya çalışacak. Özbalta, Süper Lig'de ilk kez çalışacak.

  • Altay
  • Mert Nobre
  • Serkan Özbalta

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