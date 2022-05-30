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Spor

Altay'dan transfer açıklaması: Kazımcan Karataş için teklifler gelmektedir

Bu sezon Süper Lig'den düşen ve önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, Kazımcan Karataş için transfer açıklaması yaptı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:08 - Güncelleme:
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Altay, genç futbolcusu Kazımcan Karataş için çeşitli kulüplerden teklif geldiğini açıkladı.

İzmir kulübünden yapılan açıklamada, Kazımcan Karataş için gelen resmi tekliflerin beklentilerin altında kalması nedeniyle kabul edilmediği belirtildi.

İşte Altay'ın açıklaması:

"Altyapımızdan yetişen genç sporcumuz Kazımcan Karataş'ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir.

Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirtilmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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