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  • Altay'dan transfer yasağına ilginç önlem! Antrenör Murat Uluç sahalara dönüyor
Spor

Altay'dan transfer yasağına ilginç önlem! Antrenör Murat Uluç sahalara dönüyor

Altay'da geçen sezonun son bölümünden bu yana teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü üstlenen 41 yaşındaki eski futbolcu Murat Uluç'un futbola dönme hazırlığında olduğu öğrenildi.

DHA10 Temmuz 2022 Pazar 14:11 - Güncelleme:
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Transfer yasağı bulunan İzmir ekibinde golcüler Paixao ve Bamba'nın takımdan ayrılması, henüz yeni sözleşme imzalamayan Deniz Kadah'ın tedavisinin sürmesi nedeniyle forvet hattında sıkıntı yaşanırken, yönetim 17 Mayıs 2019'da Altay'da jübile yapan eski santrfor Murat Uluç'a sarıldı.

Geçen sezon antrenmanlarda zaman zaman çift kale maçlarda hünerlerini sergileyen Murat Uluç'un attığı gollerle formundan bir şey kaybetmediğini gösterdiği ve kurmayların, "Sahaya çıksa oynar" yorumları yaptığı belirtildi.

Elinde genç golcü Nurettin dışında alternatifi bulunmayan Altay, her ihtimale karşı Murat Uluç'u takımla antrenmanlara çıkarmaya başladı. Son olarak Altay forması giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Murat Uluç, iş başa düşerse antrenör lisansını iptal edip, futbolcu lisansı çıkaracak. Altay'da 1 yıllık sözleşme imzalanan kaptan İbrahim de 41 yaşına bastı.

  • Altay
  • Murat Uluç
  • Sinan Kaloğlu

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