Altay'dan yabancı futbolculara 50'şer bin euro

DHA 04 Ocak 2021 Pazartesi 13:28 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 13:28

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek liderlik koltuğunu Giresunspor'a kaptıran ve devre arasına 32 puanla 3'üncü sırada giren Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, camiaya önemli mesajlar verdi. "Kapanışı iyi yapamadık, günümüzde değildik" diyen deneyimli teknik adam, "Bandırmaspor karşısında istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bizim oyunumuz değildi. Son anlarda yaptığımız baskıyı başta yapmalıydık. Çok da sorun değil. Bu kadronun neler yapabileceğini biliyoruz. Şu an bu noktada olmamız kötü değil diye düşünüyorum" yorumu yaptı.

Sezona yeni bir kadroyla başladıklarını, kadrolarındaki 10 yabancının 5 ya da 6'sından faydalanabildiklerini belirten teknik patron Yücel İldiz, ilk yarıyı, "Ligde üst üste 3 maç kazandıktan sonra pandemiye yakalandık. Bu bize pahalıya patladı. Arkasından deprem derken zor günler yaşadık. Milli takım arasında kampa girdik ve toparlanıp lige galibiyetle döndük. Giresunspor ve Boluspor maçlarında haksızlığa uğradık. Bunlara rağmen tekrar 5 maçlık iyi bir seri yakaladık ve liderliğe kadar yükseldik. Devre arasında 3-4 takviye yapıp ikinci yarıda yine zirveye oynayacağız" şeklinde değerlendirdi. Altay, cumartesi günü Antalya'da kampa girecek.

YABANCILARA ÖDEME YAPILDI

Altay'da alacağı bulunan yabancı futbolculara 50'şer bin Euro ödeme yapıldığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, maaş ödemelerini yaparak futbolcuların tek taraflı fesih yapma yolunu kapattı. İzmir ekibinin ara transfer döneminde fazla forma şansı bulamayan yabancı oyuncularıyla yollarını ayırıp, yeni takviyeler yapması bekleniyor. Armand Gnanduillet'in tek taraflı fesih yaptığı Altay'da takımdan ayrılan Anton Putsila'ya ödeme yapılmadığı iddia edildi.