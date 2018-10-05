Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 8'de 8 yaptı Geçen hafta 1. Lig tarihinin en iyi başlangıç rekoruna imza atan Gençlerbirliği, Altay'ı da mağlup ederek 8'de 8 yaptı ve kırdığı rekoru geliştirdi.