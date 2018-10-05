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Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 8'de 8 yaptı

Geçen hafta 1. Lig tarihinin en iyi başlangıç rekoruna imza atan Gençlerbirliği, Altay'ı da mağlup ederek 8'de 8 yaptı ve kırdığı rekoru geliştirdi.

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Spor Toto 1. Ligi'nin 8. haftasında Altay ile Gençlerbirliği, İzmir'de karşı karşıya geldi. Geçen hafta aldığı galibiyetle 1. Lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kıran Gençlerbirliği, Altay'ı da 1-0 mağlup ederek 8. maçında 8. galibiyetini aldı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren tek gol, 39. dakikada Selçuk Şahin'den geldi. Altay'ı da yenen Gençlerbirliği, 8. maçını da kazandı ve geçen hafta kırdığı rekoru geliştirdi.

8. haftada puanını 24 yapan Gençlerbirliği liderliğini korurken Altay, 9 puanda kaldı.

Gençlerbirliği, 9. haftada Adanaspor'u konuk edecek. Altay ise Karabükspor deplasmanına gidecek.

(Sporx)

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