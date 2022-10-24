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  • Altay'ı son 2 maçta 41 yaşındaki stoperi yaktı!
Spor

Altay'ı son 2 maçta 41 yaşındaki stoperi yaktı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da 41 yaşında olmasına rağmen ismini ilk 11'in değişmez isimleri arasına yazdıran kaptan İbrahim Öztürk, son 2 maçta yaptığı 2 kritik hatayla dikkat çekti.

DHA24 Ekim 2022 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
Altay'ı son 2 maçta 41 yaşındaki stoperi yaktı!
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Önceki hafta Manisa FK deplasmanında 70'inci dakikada ayağına gelen topu ıskalayarak sektiren emektar futbolcu, Manisalı genç oyuncu Mehmet Uysal'ın golü bulmasına yardımcı oldu. Altay 1-0 geriye düştüğü Manisa randevusundan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Son olarak iç sahada oynanan Erzurumspor müsabasında stoper İbrahim, bu kez kaleci Ozan ile anlaşmazlık yaşadı. Ozan'ın kalesini terk ettiği pozisyonda kafayla dokunduğu meşin yuvarlağı Rosheuvel'e teslim eden tecrübeli savunmacı takımının 1-0 geriye düşmesinde pay sahibi oldu. Altay, Erzurumspor karşılaşmasından da 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, siyah-beyazlı takım hem Manisa hem de Erzurum karşısında Paixao'nun golleriyle 1'er puan aldı.

  • Altay
  • İbrahim Öztürk
  • Manisa FK

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