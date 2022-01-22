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Spor

Altay'ı yasa boğan ölüm! Mustafa Turgat vefat etti

Altay altyapısından yetişen ve aralıksız 10 sezon siyah-beyazlı formayı terleten Mustafa Turgat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 13:36 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 13:36
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Altay camiası, güne acı bir haberle uyandı. Camianın sembol isimlerinden Mustafa Turgat, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 14 yaşında geldiği Altay'da, 18 yaşında profesyonel olan Mustafa Turgat, aralıksız 10 sezon siyah-beyazlı formayı giymişti. 1980 yılında Altay'ın unutulmaz Türkiye Kupası zaferinde önemli pay sahibi olan Mustafa Turgat'ın vefatı siyah-beyazlı camiayı yasa boğdu.

ALTAY'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Mustafa Turgat'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımlayan Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün sembol isimlerinden Mustafa Turgut'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum'a Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm camiamız ve spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."

Turgat, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedilecek.

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