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Spor

Altay'ın genç golcüsü Kazımcan Karataş'a Lens talip oldu

Cenk Özkaçar'ı Fransa'nın Lyon kulübüne satan Altay'da, şimdi de genç oyuncu Kazımcan Karataş'a aynı ülkeden Lens talip oldu.

DHA05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:03
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TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme yarışı veren Altay'ın genç forveti Kazımcan Karataş'la Fransa'nın RC Lens Kulübü'nün ilgilendiği iddia edildi. Lens'in Altay altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı, sezon sonunda da siyah-beyazlı kulübe resmi teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü.

Sezon başında yine altyapısından yetişen stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Olympique Lyon kulübüne satan Altay'ın Kazımcan'ın satışından da önemli bir gelir elde edebileceği ifade edildi. Daha önce ismi Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Kazımcan için geçen sezon Belçika'nın Gent Kulübü İzmir temsilcisine ilgi yazısı göndermişti.

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