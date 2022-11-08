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Spor

Altay'ın genç yeteneği Eren Erdoğan Süper Lig takımlarının radarında

Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan, oynadığı son 2 maçta 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, bu sezon toplamda 3 kez asist yapma başarısı gösterdi.

IHA8 Kasım 2022 Salı 12:13 - Güncelleme:
Altay'ın genç yeteneği Eren Erdoğan Süper Lig takımlarının radarında
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın genç yıldızı Eren Erdoğan, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 10 maçta 3 asistlik bir katkı verdi. Süper Lig takımlarının da radarına giren Eren Erdoğan, son iki maçta iki asist kaydederek potansiyelini göstermeye başladı. Sakaryaspor deplasmanında, Marco Paixao'ya farkı 2'ye çıkaran golün asistini yapan genç oyuncu, bir hafta sonra da iç saha müsabakasında Bandırmaspor'a karşı yine Marco Paixao'ya beraberliği getiren golün asistini yaptı. Böylece 2001 doğumlu oyuncu, arka arkaya iki maçta da asist üreterek dikkatleri üzerine çekmiş oldu.

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