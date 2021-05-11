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  • Altay'ın gol kralı Marco Paixao'dan tarihi rekor! İlk kez...
Spor

Altay'ın gol kralı Marco Paixao'dan tarihi rekor! İlk kez...

TFF 1. Lig'de İzmir ekibi Altay ile bu sezon 22 gole imza atan Portekizli golcü Marco Paixao rekor kırdı. Üst üste 3 sezon 1.Lig gol kralı olan Paixao, bu başarıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

11 Mayıs 2021 Salı 00:14 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 00:14
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Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, 1'inci Lig'de üst üste 3'üncü kez gol kralı olarak tarihe geçti. Paixao, bu sezon da Play-Off maçları öncesi 22 golle zirvede tek kaldı. Süper Lig 'e çıkan Giresunspor'un forveti Balde sezonu 19 golle tamamladı. Play-Off öncesi 12'şer golü bulunan Altınordulu Enis Destan ve İstanbulsporlu Onur Ergün, Paixao'nun en yakın rakipleri olarak listede yer alıyor

Marco Paixao, 2018-19 sezonuyla birlikte 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında gol kralı olurken ilk sezonunda 29 gol, geçen sezon ve bu sezon 22'şer gol attı.

2018-19 33 maç 29 gol

2019-20 33 maç 22 gol

2020-21 33 maç 22 gol*

PLAY-OFF HEYECANI

Altay ile Süper Lig'e çıkma yolunda Play-Off heyecanı yaşayacak Paixao, sadece 1.Lig'de 99 maça çıktı ve 73 gol attı. Paixao ilk sezonunda Play-Off'taki rakipleri İstanbulspor'a karşı hat-trick yapmıştı.

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