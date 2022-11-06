İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2022 Pazar / 12 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay'ın gol yükünü 38'lik Marco Paixao sırtlıyor
Spor

Altay'ın gol yükünü 38'lik Marco Paixao sırtlıyor

Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın gol yollarındaki sorununu 38 yaşındaki tecrübeli golcü Marco Paixao çözmeye devam ediyor.

IHA6 Kasım 2022 Pazar 09:42 - Güncelleme:
Altay'ın gol yükünü 38'lik Marco Paixao sırtlıyor
ABONE OL

Sezona sessiz bir başlangıç yapan Portekizli golcü, Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasındaki Samsunspor'a ve ikinci haftasındaki Pendikspor'a karşı da gol üretememişti. Paixao, ligin 3. haftasındaki Keçiörengücü maçında takımının tek golünü kaydederek sessizliğine son vermişti. 38'lik golcü, bu sezon Altay'ın attığı 9 golün 7'sine imza atarak siyah-beyazlı ekibin büyük oranda gol yükünü çeken isim oldu. Portekizli golcü, gol krallığı yarışında da 7 golle zirveyi yakından takip ediyor.

Altay, bu sezon Marco Paixao'nun gol attığı sadece Keçiörengücü maçını kaybederken Bodrumspor, Manisa FK, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Bandırmaspor maçlarında ise 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. Bu anlamda da Marco Paixao'nun golleri siyah-beyazlı ekip için farklı bir anlam kazanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.