Altay'ın sol kanadı genç Yusuf Tekin'e emanet

İlk 3 karşılaşmada yedek soyunan 20 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta ilk 11'de yer aldı. Futbola başladığı Manisaspor'da profesyonel olan Yusuf, 2020-21 sezonunun devre arasında 4 yıllığına transfer edilip, geçen sezon Bergama Belediyespor'a kiralandı.

Altay'ın kaybettiği Yılport Samsunspor ve Pendikspor müsabakalarında oyuna sonradan giren Yusuf, Ankara Keçiörengücü önünde süre bulamadı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu tarafından Adanaspor, Bodrumspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında 11'de oynatılan genç krampon, normalde sol bek olmasına rağmen sol kanatta görev yaptı. Süratiyle dikkat çeken Yusuf'un Eyüpspor randevusunda da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.