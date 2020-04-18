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Spor

Altay'ın vazgeçilmezi Özgür Özkaya

TFF 1. Lig takımlarından Altay'da ikinci sezonunu geçiren kaptan Özgür Özkaya, siyah-beyazlı kulüpte bu süreçte görev alan tüm teknik direktörlerin vazgeçilmezi olmayı başardı.

DHA18 Nisan 2020 Cumartesi 11:00 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 11:00
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Geçen sezon ligde 29 maçta forma giyen tecrübeli sol bek, bu sezon 28 haftada 25 müsabakada oynadı. Bu sezon Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan ve son olarak Yalçın Koşukavak, Özgür'den vazgeçmeyen teknik adamlar oldu. İzmir ekibi ara transfer döneminde Balıkesirspor'dan sol bek Doğa ile anlaşmasına rağmen Özgür, formayı takım arkadaşına kaptırmadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da ailesinin yanında olduğunu belirten deneyimli savunmacı, "Yaşadığım sitenin koşu parkurunda koşularımı sürdürüyorum. Bu süreçte kilo almadan hazır bir şekilde geri dönmek istiyorum. Yaşanan salgının bir an önce bitmesini diliyorum. Futbolu ve maç atmosferini çok özledim. Umarım yeniden başladığımızda maçlarımızı taraftarımızın önünde oynayabiliriz. Kalan 6 maçın hepsini kazanmaya talibiz. Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek" diye konuştu.

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