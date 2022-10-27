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Spor

Altay'ın yeni gözdesi Arda Gezer

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon transfer yasağı nedeniyle altyapıdan yetişen gençlerine sarılan Altay'da orta saha oyuncusu Arda Gezer, siyah-beyazlı ekibin yeni gözdesi oldu.

DHA27 Ekim 2022 Perşembe 13:50 - Güncelleme:
Altay'ın yeni gözdesi Arda Gezer
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Futbola başladığı İzmir temsilcisinde 2020 yılında profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu ilk profesyonel maçına 3 Kasım 2020'de İzmir'de 1922 Konyaspor'la oynanan kupa maçında çıktı. Geçen sezon kiralık olarak Kahramanmaraşspor'da 1, Niğde Anadolu FK'da 2 müsabakada şans bulan Arda, bu sezon A takıma dahil edildi.

Bu sezon ilk kez 1'inci Lig tecrübesi yaşayan genç krampon, ilk 7 haftada sadece Keçiörengücü maçında 3 dakika şans buldu. Takımın tecrübelilerinden Zeki'nin sakatlanmasının ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun şans verdiği Arda, son 3 haftadaki Çaykur Rizespor, Manisa FK (D) ve Erzurumspor randevularında ilk 11'de yer aldı. Sportif Direktör Tuna Üzümcü, Arda'yı yeni transfer gibi gördüklerini belirterek, "Zeki'nin sakatlanmasına üzüldük ancak bu süreçte Arda'yı kazandık" yorumu yaptı.

  • Arda Gezer
  • Altay
  • Sinan Kaloğlu
  • Tuna Üzümcü

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