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Spor

Altay'ın zorlu fikstürü! Art arda 3 deplasman...

Altay, Spor Toto 1. Lig'de arka arkaya oynayacağı 3 dış saha maçının startını 5 Mart Pazar günü Bodrumspor müsabakasıyla verecek. Siyah-beyazlı ekibin hedefi bu süreci en az hasarla atlatmak.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Altay'ın zorlu fikstürü! Art arda 3 deplasman...
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Altay, Spor Toto 1. Lig'in son 6 haftasnda galibiyete hasret kalmst. Durum boyle olunca Teknik Direktor Sinan Kaloglu'yla da yollar ayrld. Teknik direktorsuz kalan siyah-beyazllar takmn basna Sportif Direktor Tuna Uzumcu'yu getirdi. Uzumcu ile yeni bir doneme baslayacak olan Altay, ilk 3 macn ds sahada oynayacak.

Ilk karslasmasnda 5 Mart Pazar gunu Bodrumspor'la karslasacak Izmir temsilcisi, daha sonra Eyupspor ve Caykur Rizespor'a konuk olacak. Siyah-beyazl camiann tek hedefi ise bu zorlu donemi en az hasarla atlatmak.

Ote yandan bu 3 takm puan tablosunda ikinci, ucuncu ve dorduncu srada yer alyor.

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