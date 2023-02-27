Altay'ın zorlu fikstürü! Art arda 3 deplasman...

Altay, Spor Toto 1. Lig'in son 6 haftasnda galibiyete hasret kalmst. Durum boyle olunca Teknik Direktor Sinan Kaloglu'yla da yollar ayrld. Teknik direktorsuz kalan siyah-beyazllar takmn basna Sportif Direktor Tuna Uzumcu'yu getirdi. Uzumcu ile yeni bir doneme baslayacak olan Altay, ilk 3 macn ds sahada oynayacak.



Ilk karslasmasnda 5 Mart Pazar gunu Bodrumspor'la karslasacak Izmir temsilcisi, daha sonra Eyupspor ve Caykur Rizespor'a konuk olacak. Siyah-beyazl camiann tek hedefi ise bu zorlu donemi en az hasarla atlatmak.

Ote yandan bu 3 takm puan tablosunda ikinci, ucuncu ve dorduncu srada yer alyor.