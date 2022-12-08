İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2022 Perşembe / 15 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6527
  • EURO
    19,6247
  • ALTIN
    1069.23
  • BIST100
    4821.59
Spor

Altay'ın zorlu fikstürü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, bu hafta sonu oynanacağı Denizlispor müsabakasıyla birlikte zorlu deplasman sürecine giriyor. Siyah-beyazlılar, ligde arka arkaya 3 maçını da dış sahada oynayacak.

IHA8 Aralık 2022 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Altay'ın zorlu fikstürü
ABONE OL

Altay, Spor Toto 1. Lig'de 10 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor müsabakasıyla zorlu dış saha sürecini başlatmış olacak. İzmir temsilcisi, sırasıyla Denizlispor, Tuzlaspor ve Samsunspor'a konuk olacak. Ege temsilcisi Denizlispor ligin dibine demir atmışken, Tuzlaspor'da düşme hattının çevresinden uzaklaşmak için çaba harcıyor. Diğer en zorlu rakip ise Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile çıkışa geçen Samsunspor, Karadeniz ekibi 27 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor.

Altay'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ve öğrencileri, bu zorlu süreci en az hasarla atlatmak için sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.