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Spor

Altay'lı Cenk Özkaçar Lyon'a transfer oluyor

İzmir temsilcisi Altay 20 yaşındaki genç yıldızı Cenk Özkaçar'ı Fransa Lig 1 takımı Lyon'a satıyor. Altay, Özkaçar için 1.5 milyon euro bonservis ücreti alırken bir sonraki satıştan da %10 pay sahibi olacak.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 01:05 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 01:06
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Lyon'un Altay'dan transfer ettiği Cenk Özkaçar'ın Fransa'ya gidiş tarihi belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre, Cenk Özkaçar bugün sabah İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan menajerlerleri Serdar Dağlı, Cenk Tekelioğlu ve Mustafa Doğru ile Fransa'nın Lyon kentine uçacak. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNARSA ALTAY'A 500 BİN EURO

Lyon, Cenk Özkaçar için Altay'a 1.5 milyon Euro + oyuncunun satışından %10 pay verecek. Fransız temsilcisi, Cenk Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa da İzmir ekibine 500 bin Euro ödeme yapacak.

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Cenk Özkaçar 6 Ekim 2000 İzmir doğumlu Türk futbolcudur. Stoper yani defans mevkisinde oynamaktadır. 19 yaşında olan Cenk Özkacar, 1.90 boya sahip olmakla birlikte, sol ayağını kullanmaktadır.Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlamıştır. Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giymektedir..

Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı. Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3´üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı..

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