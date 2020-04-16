AA 16 Nisan 2020 Perşembe 11:13 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 11:13

Cenk Özkaçar, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, takımda stoper pozisyonunda oynayan İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Hamit Yıldız ve Gençer Cansev'den çok şey öğrendiğini belirtti.

Onlarla şampiyonluklar yaşadığını aktaran Cenk Özkaçar, "Ümit Milli Takım'a çağrılmıştım. Fakat en büyük hayalim Altay ile Süper Lig'de forma giyip sonra da A Milli Takım'da oynamak." ifadelerini kullandı.

Cenk Özkaçar, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın verdiği program dahilinde idmanlarını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tüm dünyayı etkiledi ve futbol da bundan etkilendi. Yalçın Koşukavak hocamızın gelişinden sonra takım olarak iyi bir form grafiği yakalamıştık. İlk ikiden Süper Lig hesapları yapıyorduk. Ancak liglere ara verildi. Bu durum psikolojik olarak beni üzdü çünkü hedefe kilitlenmiştik. Tüm olumsuzluklara rağmen Altay Spor Kulübü olarak yaşanan süreci iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu salgın bir an önce biter ve çalışmalarımıza başlarız."