AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:14 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:14

Tavares, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Kovid-19 salgını boyunca sürekli evde kaldığını ve kendisini hazır tutmak için antrenmanlar yaptığını aktardı.

Hiçbir futbolcunun şu anda performans olarak maç oynama seviyesinde olduğunu düşünmediğini belirten Tavares, şunları kaydetti:

"Liglere ara verilmeden önce iyi bir hava yakalamıştık ve şampiyonluk yolunda önemli rakiplerimizi yenmiştik. Koronavirüs, bizim gibi rüzgarı arkasına almış takımları çok etkiledi. Bir anlamda bu avantajımızı bırakmış olduk. Şimdi sezona yeniden başlamış gibi olacağız."