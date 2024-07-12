Altekma, Bertuğ Öndeş'i kadrosuna kattı

Bir yıl aradan sonra yeniden Efeler Ligi'ne geri dönen Altekma, kadro yapılandırma çalışmaları kapsamında orta oyuncu Bertuğ Öndeş'i kadrosuna kattı. Efeler Ligi tecrübesi olan 29 yaşında 2.02 boyundaki oyuncu; 2014-2019 yılları arasında Fenerbahçe, 2019-2021 yıllarında İnegöl Belediyespor, 2021-2023 yılları arasında Arkas Spor ve son olarak geçen sezon Alanya Belediyespor'da görev yaptı. Efeler Ligi'ni yakından tanıyan, milli takımda da görev yapan Bertuğ'un Altekma'ya büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Önemli bir ismi kadromuza dahil ettik. Bertuğ'dan beklentimiz yüksek ve bu beklentimizi karşılayacak kapasitede bir oyuncu. Kendisine Altekma Ailesine hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak güzel bir sezon diliyoruz" dedi.