İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2024 Cuma / 6 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0305
  • EURO
    35,9649
  • ALTIN
    2550.55
  • BIST100
    11024.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altekma, Bertuğ Öndeş'i kadrosuna kattı
Spor

Altekma, Bertuğ Öndeş'i kadrosuna kattı

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, orta oyuncu Bertuğ Öndeş'i kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 12:40 - Güncelleme:
Altekma, Bertuğ Öndeş'i kadrosuna kattı
ABONE OL

Bir yıl aradan sonra yeniden Efeler Ligi'ne geri dönen Altekma, kadro yapılandırma çalışmaları kapsamında orta oyuncu Bertuğ Öndeş'i kadrosuna kattı. Efeler Ligi tecrübesi olan 29 yaşında 2.02 boyundaki oyuncu; 2014-2019 yılları arasında Fenerbahçe, 2019-2021 yıllarında İnegöl Belediyespor, 2021-2023 yılları arasında Arkas Spor ve son olarak geçen sezon Alanya Belediyespor'da görev yaptı. Efeler Ligi'ni yakından tanıyan, milli takımda da görev yapan Bertuğ'un Altekma'ya büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Önemli bir ismi kadromuza dahil ettik. Bertuğ'dan beklentimiz yüksek ve bu beklentimizi karşılayacak kapasitede bir oyuncu. Kendisine Altekma Ailesine hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak güzel bir sezon diliyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.