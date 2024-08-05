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Spor

Altekma, Dünya Kandemir'le yeniden anlaştı

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, 4 sezondur takımda yer alan smaçör Dünya Kandemir ile yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.

IHA5 Ağustos 2024 Pazartesi 14:48 - Güncelleme:
Altekma, Dünya Kandemir'le yeniden anlaştı
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Bir yıl aradan sonra yeniden Efeler Ligi'ne geri dönen Altekma, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Dış transferde birçok oyuncuyu bünyesine katan İzmir ekibi, iç transferde de geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta önemli bir role sahip olan ve 4 yıldır takımda bulunan 21 yaşındaki 1.93'lük smaçör Dünya Kandemir'le yeniden anlaşmaya vardı. Bu transferle ilgili açıklamada bulunan Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, Dünya'nın kendini her geçen sezon üzerine koyarak geliştirdiğini ve çalışkanlığıyla takım arkadaşlarına örnek olduğunu belirterek, "Dünya, gelişimiyle bu sezonda da A takım kadrosunda yer almayı hak etti. Dünya altyapıdan yetişip A takımda yer almak isteyen diğer sporcularımıza da güzel bir örnek teşkil ediyor. Kendisine sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.

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