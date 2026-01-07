İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0498
  • EURO
    50,3699
  • ALTIN
    6178.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altekma, İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı
Spor

Altekma, İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı

Altekma, son olarak Prisma Taranto Volley forması giyen 24 yaşındaki pasör çaprazı İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 12:46 - Güncelleme:
Altekma, İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı
ABONE OL

Efeler Ligi takımlarından Altekma, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido'nun takımdan ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen İzmir ekibi, aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu. Altekma, Prisma Taranto Volley'den oynayan 24 yaşındaki Fransız pasör çaprazı İbrahim Lawvani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altekma Spor Kulübü'ne hoş geldin İbrahim Lawani. Formamızla göstereceğin mücadele ve başarılar için sabırsızlanıyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.