Altekma, Ömer Tok ile yeniden anlaşmaya vardı

Efeler Ligi'ne yükselen Altekma, başantrenör Ömer Tok'la tekrar anlaştı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır birlikte çalıştıkları Ömer Tok'la yeniden anlaştıklarını belirtti.



Tok'un kulüp yapılarını çok iyi bildiğini aktaran Tendik, şunları kaydetti:

"Biz de onunla uyum içinde uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Geçen sezon takımımızı şampiyon yaparak Efeler Ligi'ne yeniden taşıdı. Yönetim kurulu olarak istikrarın başarıyı getirdiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda Ömer Tok ile yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisine yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz."